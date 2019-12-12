النتائج الأولية لانتخابات الجزائر..عبد العزيز تبون في المرتبة الأولى بـ 51%

كشفت النتائج المؤقتة لانتخابات الجزائر، بعد إجراء الفرز الأولي، في انتظار تأكيد الأرقام من قبل السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات، أنّ عبد العزيز تبون في المرتبة الأولى ب51 في المائة من الأصوات، يليه في المرتبة الثانية عبد القادر بنقرينة ب 19 في المائة، والمرشح علي بن فليس في المرتبة الثالثة بـ15 في المائة.

ونشرت قناة “دزاير تيفي” النتائج المؤقتة الأولى، وقالت إنّها نتائج يُنتظر أن تؤكدها السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الإنتخابات. وأظهرت فيديوهات احتفالات في بعض المناطق بالمرشح عبد العزيز تبون.

وأغلقت مراكز الاقتراع، بتمام الساعة الثامنة مساءً في جميع المحافظات والمدن الجزائرية، بعدما انطلق التصويت في الساعة الثامنة صباحا، وجاءَ ذلك وسط احتجاجات واسعة وحملة مقاطعة جماهيرية.

وبدأ الجزائريون اليوم الخميس، التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع بعد حوالي عشرة أشهر من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة وغير المسبوقة.