الشيوخ الأميركي يعترف بالإبادة الأرمينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بإجماع أعضائه قرارا يعترف بالإبادة الأرمنية بعدما كان مجلس النواب اعترف بذلك رسميا بغالبية ساحقة في تصويت أثار غضب أنقرة.

وكان حلفاء جمهوريون للرئيس، دونالد ترامب، عرقلوا هذا القرار مرارا في مجلس الشيوخ. وهو يدعو إلى "إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" و"رفض محاولات دفع الحكومة الأميركية إلى نفي حصول الإبادة الأرمنية".

لكن أحدا لم يعترض على النص الخميس بعدما اقترحه الديموقراطي، بوب ميننديز.

وقال السناتور ميننديز إنه "مسرور بتبني هذا القرار في زمن لا يزال هناك ناجون من الإبادة"، مضيفا بعدما توقف عن الكلام متأثرا وغلبته الدموع أن هؤلاء "يمكنهم أن يلاحظوا أن مجلس الشيوخ يعترف بما عانوه".

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتقول تقديرات أن ما بين 1.2 و1.5 مليون ارمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

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لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" مكتفية بالإشارة إلى مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وكان مجلس النواب تبنى القرار في 30 تشرين الأول/ أكتوبر بتأييد 405 أصوات من 435 ما أثار غضب أنقرة التي نددت بـ"إهانة" وإجراء "لا قيمة له".

ولاحقا، عطل حليف لترامب في مجلس الشيوخ محاولة أولى للتصويت على القرار، بعد ساعة فقط من لقاء جمع ترامب والرئيس رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر.