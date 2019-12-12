إصابة كومان تبعده عن الملاعب لـ 3 مباريات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعب كرة القدم الفرنسي كينجسلي كومان وفترة غيابه عن الملاعب.
وتعرض كومان للإصابة خلال مباراة بايرن ميونيخ أمس الأربعاء أمام توتنهام الإنجليزي في ختام مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "البافاري" بثلاثة أهداف لهدف.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، "سيغيب كومان عن مباريات بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن، فرايبورغ، وفولفسبورغ بالدوري، وسينضم إلى معسكر الفريق التحضيري في الدوحة يوم 4 يناير/ كانون الثاني المقبل".
وجاءت إصابة كومان في الدقيقة 24 بعدما ركض نحو الكرة من الجهة اليسرى، إلا أنه سقط وحيدًا بعد التواء في القدم.
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