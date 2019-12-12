مصرع شفاعمريّة وإصابة آخرين بحادث طرق قرب يوكنعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت سيدة شفاعمريّة (50 عاما) مصرعها، مساء اليوم الخميس، في حادث طرق قرب مفرق هتشبي، على شارع 722، بالقرب من مدينة يوكنعام.
وذكرت شرطة المروج، ضمن تحقيقاتها الأولية، أن السيّدة الخمسينيّة لقيت حتفها خلال العلاج الأولي لها في مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا، جراء حادث طرق في مفرق هتشبي، ناجم عن عدم الانصياع لإشارة مرورية وتجاوزها.
وفي وقت سابق، أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة الخامسة والربع، حول حادث طرق بين 3 سيارات على شارع رقم 722 قرب مفرق هتشبي، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية لأربعة مصابين بينهم سيدة (50 عامًا) بجراح خطيرة وهي فاقدة الوعي وسيدة (40 عامًا) والتي وصفت جراحها بالطفيفة ورضيعة (عام ونصف) بجراح طفيفة، ثلاثتهن أحلن لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام، بالإضافة لرجل (50 عامًا) بجراح وصفت بالطفيفة، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى هعيمك".
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