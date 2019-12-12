بعد تعيين شكيب بنموسي رئيسًا للجنة النموذج التنموي..الملك محمد يُعين أعضاءها البالغ عددهم 35 عضوا- اللائحة

أعلنَ الديوان الملكي، مساء يوم الخميس، أنّ الملك محمد السادس أشرف على تعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه على إثر تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 19 نونبر الماضي لشكيب بنموسى، رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أشرف جلالة الملك اليوم الخميس على تعيين أعضاء اللجنة المذكورة.

وقال المصدر ذاته، إنّ هذه اللجنة تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا، يتوفرون على مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن وبالخارج، مشهود لها بالعطاء والالتزام، تنخرط في القطاعين العام والخاص، أو في المجتمع المدني.

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وأفاد بلاغ الديوان الملكي أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية، ستنكب هذه اللجنة، منذ الآن، على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.

وأضاف البلاغ “ستعمل هذه اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن”.

وأكد أيضًا أنها سترفع إلى النظر الملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.

وستعمل اللجنة طيلة فترة عملها وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على ضمان أوسع انخراط ممكن”.