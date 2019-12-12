الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض كاملًا المدخل الأساسي لعودة الدولة

لفت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى أن "تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعد المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها وتعزيز الوحدة الوطنية"، مشيراً إلى "أهمية دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض، ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة".
وأشار هادي إلى أن "البلد أمام مرحلة هامة تستدعي من الجميع مسؤولية الحفاظ عليها وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المد الإيراني".
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