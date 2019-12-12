الصدر: لتأخذ القوات الأمنية دورها الفاعل وعلى المتظاهرين التعاون معها

طالب رئيس "​التيار الصدري​" العراقي ​مقتدى الصدر​، "​القوات​ الأمنية بأن تأخذ دورها الفاعل"، داعياً "​المتظاهرين​ الى التعاون معها وتسليم المندسين الى جهة أمنية محايدة"، موضحاً ان "سمعة ​قوات الأمن​ وسمعة الثوار على المحك"، مشددا على أن "الفاسدين سيستغلون ذلك لتمرير مرشحهم في غفلة من أمرهم".

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