أفاد موقع "زمان" التركي بأن "رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو، قدم ملف تأسيس حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية بعد استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم"، موضحاً أن "هناك عدة أسماء مرجحة تداولها الإعلام للحزب الجديد، من بينها "حزبنا" أو "حزب المستقبل" أو "حزب الاتحاد والإصلاح"، إلا أن اسم حزب أوغلو الجديد سيكون "حزب الحياة والعدالة" (YAP)، أما الشعار فيتكون من هلال وميزان".
وأشار الموقع إلى أنه "من المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمي من خلال مؤتمر موسع يعقده أوغلو، غدا الجمعة".
وكان داوود أوغلو أعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، في أيلول الماضي، معلنا نيته تشكيل حزب سياسي جديد، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية بات خاضعا لسيطرة مجموعة صغيرة وأن البلاد بحاجة إلى توجه سياسي مختلف.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع تركي: أحمد داوود أوغلو قدم ملف تأسيس حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.