موقع تركي: أحمد داوود أوغلو قدم ملف تأسيس حزبه الجديد إلى وزارة الداخلية التركية

أفاد موقع "زمان" التركي بأن "رئيس الوزراء التركي الأسبق، ​أحمد داوود أوغلو​، قدم ملف تأسيس حزبه الجديد إلى ​وزارة الداخلية​ بعد استقالته من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم"، موضحاً أن "هناك عدة أسماء مرجحة تداولها الإعلام للحزب الجديد، من بينها "حزبنا" أو "حزب المستقبل" أو "​حزب الاتحاد​ والإصلاح"، إلا أن اسم حزب أوغلو الجديد سيكون "حزب ​الحياة​ والعدالة" (YAP)، أما الشعار فيتكون من هلال وميزان".

وأشار الموقع إلى أنه "من المقرر أن يتم الإعلان عن تأسيس الحزب بشكل رسمي من خلال ​مؤتمر​ موسع يعقده أوغلو، غدا الجمعة".

وكان داوود أوغلو أعلن استقالته من ​حزب العدالة والتنمية​ الحاكم، في أيلول الماضي، معلنا نيته تشكيل حزب سياسي جديد، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية بات خاضعا لسيطرة مجموعة صغيرة وأن البلاد بحاجة إلى توجه سياسي مختلف.