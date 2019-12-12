طنجة.. حملة ضد الذبيحة السرية والدرك يحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء! صوّر

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تمكنت مصالح الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية في طنجة، صباح اليوم الخميس، من ضبط سيارة من نوع “ترونزيت” في إطار حملة ضد الذبيحة السرية.
وكشفت مصاد “اليوم24” أن مصالح الدرك الملكي حجزت في منطقة “كزناية” سيارة على متنها خمسة خرفان، وثلاثة جديان، مشكوك في سلامتها، وطريقة ذبحها.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية مكنت من اعتقال شخصين “السائق، ومرافقه” يشتبه في تورطهما في هذه العملية، إذ وضعا تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث.
وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود، التي تبذلها مصالح الدرك الملكي لمكافحة ظاهرة الذبيحة السرية، بعد حملة سابقة لتجفيف منابع المخدرات في المنطقة المذكورة.
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