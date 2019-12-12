منشية زبدة بعد إرهاب "تدفيع الثمن": لن نرحل عن أرضنا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا تزال قرية منشية زبدة الوادعة في مرج بن عامر تحصي أضرار الهجمات الإرهابية التي اقترفتها عصابة "تدفيع الثمن"، الليلة الماضية.

وخلف الاعتداء العنصري أضرارا لأكثر من 200 سيارة، عدا عن الاعتداء على المسجد وخط عبارات عنصرية قذرة على جداره، وعزا سكان القرية أسباب الاعتداء الأثيم إلى حملات التحريض المباشرة على المجتمع العربي، والذي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته.

وسادت حالة من القلق والغضب في منشية زبدة، خاصة وأن استهداف البلدات العربية صار نهجا لهذه العصابات الإرهابية دون رادع لها من قبل الشرطة الإسرائيلية، إذ تتكرر هذه الاعتداءات خاصة حول القدس المحتلة، والبلدات العربية مثل جلجولية وكفر قاسم وعكبرة ومنشية زبدة ويافة الناصرة.

وفي مشهد غير مألوف، حضر موظفون من وزارة المالية، وفتحوا ما يشبه المقر المتنقل قرب المسجد، وسجلوا بيانات المواطنين الذين تعرضوا لأضرار في سياراتهم، طالبين منهم تقديم شكاوى وإصلاح الأضرار ثم تقديم فواتير لتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإرهابي.

مسجد منشية زبدة، اليوم (تصوير "عرب 48")

وقال إمام مسجد منشية زبدة، الشيخ علي سعايدة، لـ"عرب 48" إن "هذا الاعتداء نتاج التحريض المستمر من قبل وزراء وحتى من قبل رئيس الحكومة. اليوم اعتداء وربما يتبعه حرق أو قتل، هذا نتاج التحريض".

وأضاف أن "قرية منشية زبدة قرية وادعة ومسالمة، يعيش أهلها في المنطقة بأمان وسلام، ونعتقد أن هذه العصابات جاءت من مناطق أخرى، إذ فوجئنا فجر اليوم بهذا الكم من الاعتداء على السيارات وعلى بيت الله الذي خطت عليه عبارات عنصرية قذرة".

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ومن جانبه، قال أحد سكان القرية، صالح كعبية، لـ"عرب 48" إن "هذا العمل البربري العنصري لا يخيفنا ولن يدفعنا إلى الرحيل. نحن هنا لنبقى، ولن تحدث نكبة بعد النكبة. هنا باقون في أرضنا وأرض أجدادنا ومهما بلغت أعمالهم القذرة فلا يزيدنا ذلك إلا صمودا".

وقال فالح عبد الحليم من سكان منشية زبدة، لـ"عرب 48"، إن "ما حدث صباحا جريمة. بلدنا هادئة ووادعة. هذا التطرف يتواصل في جلجولية ويافا وشعفاط، وهذه الأعمال تتواصل من قبل المتطرفين".

وقال د. عبد الله عبد الحليم من القرية، لـ"عرب 48": "عدت من وردية عملي بعد ليلة طويلة وفوجئت بعدد كبير من سيارات العائلة التي ركنت هنا في ساحة البيت وقد أعطبت إطاراتها. هذا العمل جبان وبربري، نحن بلدة مسالمة تعيش بسلام وأمان، وما حدث هنا هو جريمة عنصرية بحق أهالي البلدة كافة".

وقال عبد الحليم كامل من منشية زبدة، لـ"عرب 48": "تعرضت 6 سيارات من سيارات أبنائي وعائلتي لأضرار في إطاراتها، ولغاية الآن لم نكمل بعد إصلاح الأضرار التي اقترفتها الأيادي الحاقدة، هذا عدا عن كتابة شعارات دنيئة في المسجد وعلى بعض السيارات".