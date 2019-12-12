الإرياني : الميليشيات حولت الحرم الجامعي إلى حوزه

الخميس 12 ديسمبر 2019

معمر الارياني

قال وزير الاعلام معمر الارياني أن المليشيا الحوثية الحرم الجامعي الى حوزه وخصصت قاعات الدراسة لتحليل خطابات سيدها القادم من كهوف صعدة .

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وحذر الإرياني في تصريح نشرته وكالة سبأ الحكومية، من استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من ايران في تجريف وغسل عقول طلابنا وشبابنا في المدارس والجامعات الحكومية.

واضاف الارياني" ان اليمن ستدفع لعقود قادمة ثمنا باهضا جراء اختراق المليشيا الحوثية العملية التعليمية وتلاعبها بالمناهج الدراسية في مراحلها الاولى والجامعية وتوجيهها بما يخدم أهدافها الخبيثة، والذي سيؤثر بشكل مباشر على الاداء الاكاديمي وضعف مخرجات التعليم وعدم مواكبتها للتطور العلمي وسوق العمل".

‏وجدد الارياني دعوته للمجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن للضغط على المليشيا الحوثية للنأي بالعملية التعليمية، وعدم استخدام قاعات الدراسة لنشر الافكار المذهبية المتطرفة المستوردة من ايران والتي تستهدف وحدة النسيج الاجتماعي وحاضر ومستقبل اليمنيين.