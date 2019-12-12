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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان .. النيابة تعتقل وداد بابكر زوجة عمر البشير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أوقفت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، اليوم الخميس، وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير
وذكرت مصادر سودانية، أن النيابة ألقت القبض على وداد للتحقيق معها بشأن امتلاك أراض سكنية عديدة في منطقة كافوري باهظة الثمن في ضاحية الخرطوم بحري.
وذكرت المصادر، بأن التحري مع حرم البشير أيضًا، يأتي بسبب حسابات مصرفية تمتلكها.
وتوقعت المصادر، إحالة حرم البشير عقب التحري معها إلى سجن النساء بأم درمان، إلى حين الفصل في التحقيق.
وتواجه وداد بابكر بلاغات أخرى بالفساد، وجهتها منظمة ”زيرو فساد“ الأهلية، الشهر الماضي، بشأن أموال بناء مدارس، بجانب أموال أخرى لمنظمة ”سند“ الخيرية التي ترأس مجلس إدارتها.
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