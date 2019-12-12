النشرة: معتصمون نفذوا اعتصاما احتجاجيا أمام مركز الضمان الوطني الاجتماعي بزحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن "المعتصمين نفذوا اعتصاماً احتجاجياً أمام مركز الضمان الوطني الاجتماعي، ورفعوا شعارات ضد ​الفساد​ والفاسدين، ورفضاً لأساليب ​السلطة​ و​سياسة​ ​الضمان الاجتماعي​ الاستنسابية، طالبوا المعتصمون ببطاقة ضمان اجتماعي لكافة اللبنانيين وحصل تدافع بين عناصر ​الأمن​ والمحتجين عند محاولة ​المتظاهرين​ الدخول إلى داخل المبنى".

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