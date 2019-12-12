سلسلة احكام لمحكمة الجنايات البقاع في حق متهمين بتهم مختلفة

اصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام في حق متهمين بتهم مختلفة، وانزلت عقوبة الاعدام في حق قاتل، وحكمت بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق متهمين بالاتجار بالمخدرات مع غرامة 10 ملايين ليرة، فيما انزلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات لمتهمين بترويج عملة مزورة وغرمتهم 500 الف ليرة.
كذلك، اصدرت المحكمة حكما بالسجن تراوح بين ال 3 وال 7 سنوات لمتهمين بالسرقة، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة مدة 7 سنوات في حق متهمين بالسلب والاسلحة مع تسليم كلاشنكوف ودفع مليوني ليرة.
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