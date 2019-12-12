سلسلة احكام لمحكمة الجنايات البقاع في حق متهمين بتهم مختلفة

اصدرت ​محكمة الجنايات​ في ​البقاع​ سلسلة احكام في حق متهمين بتهم مختلفة، وانزلت عقوبة ​الاعدام​ في حق قاتل، وحكمت بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق متهمين بالاتجار ب​المخدرات​ مع غرامة 10 ملايين ليرة، فيما انزلت عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات لمتهمين بترويج عملة مزورة وغرمتهم 500 الف ليرة.

كذلك، اصدرت المحكمة حكما بالسجن تراوح بين ال 3 وال 7 سنوات لمتهمين بالسرقة، وانزلت عقوبة الاشغال الشاقة مدة 7 سنوات في حق متهمين بالسلب و​الاسلحة​ مع تسليم كلاشنكوف ودفع مليوني ليرة.