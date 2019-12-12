النائب محمد فؤاد يطالب بفتح ملف مخالفات الأندية والاتحادات الرياضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فؤاد، بفتح ملفات مخالفات الأندية والاتحادات الرياضية، وعدم الالتفات لفزاعات الشطب أو الحرمان الذي يستخدمها البعض ليستمروا في مخالفاتهم الجسيمة، ومواجهة الفساد والمخالفات بحزم وقوة.

وثمن فؤاد، قرار وزير الشباب والرياضة، بشأن إحالة اتحاد رفع الأثقال للنيابة العامة، بعد الحرمان من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو منتصف العام المقبل، بسبب اكتشاف عينات إيجابية للمنشطات، ووقف الاتحاد لمدة عامين وحرمانه من المشاركة فى أى بطولة خلال هذه الفترة، إلى جانب توقيع عقوبات مالية أيضا، نتيجة تهاون المسئولين عن هذا الأمر.

وأشار فؤاد، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة، بشأن تراخي اللجنة الأولمبية، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في أداء عملها، مما تسبب في تجميد عضوية اتحاد رفع الاثقال المصري دوليا، وتجميد عضويته لمدة عامين، وتغريمه مبلغ 200 ألف دولار وذلك بناء على توصية من قبل اللجنة الخاصة بمكافحة المنشطات.

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وأضاف فؤاد، أنه تقدم أيضا باستجواب بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من جانب الوزارة، والبطء الشديد في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارتها لها، مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها في الحفاظ على الرياضة بمصر، مشددا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتهاونين فى إزاء عملهم وكشف ملفات وقضايا الفساد جميعها.