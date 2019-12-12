ولي عهد أبوظبي ورئيس قيرغيزستان يبحثان تطوير العلاقات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، مع سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



وكان رئيس قيرغيزستان وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين، وجرت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وعُزف السلامان الوطنيان للبلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، كما اصطفت ثلة من حرس الشرف ترحيبا بزيارته.





بعدها صافح سورونباي جينبيكوف مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الإماراتيين، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس قيرغيزستان.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن زيارة رئيس قيرغيزستان إلى الإمارات مهمة ومثمرة لتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: "زيارة مهمة ومثمرة لفخامة سورونباي جينبيكوف رئيس قيرغيزستان إلى الإمارات".





وأضاف: "أجرينا مباحثات إيجابية لتعزيز علاقاتنا الثنائية المتنامية، وشهدنا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين".

وتابع: "سنعمل معا للمزيد من التطوير لهذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا".



