حريق بحاملة الطائرات الروسية الوحيدة.. وإصابة 3

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق في حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "الأدميرال كوزنيتسوف"، بسبب عمليات في ميناء القطب الشمالي الروسي في مورمانسك، الخميس؛ ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الحكومية أن ألسنة اللهب امتدت إلى الحاملة أثناء أعمال صيانة، وانتشرت على مساحة 120 مترا مربعا على متنها.
وقال مصدر للوكالة إن "الحريق بدأ على السطح العلوي وإن الدخان الأسود الكثيف كان يتصاعد من السفينة".
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها حاملة الطائرات الروسية الوحيدة لحوادث فقد تضررت في أثناء عملية إصلاحات، بعد أن غرق الحوض العائم الذي يمسك السفينة وتحطمت رافعة في سطحها، أحدث فجوة عرضها 5 أمتار.
يذكر أن حاملة الطائرات هي الوحيدة ضمن الأسطول الروسي وتحمل على متنها مقاتلات سوخوي-33 و"ميغ-29 كي آر" و"ميغ 29- كي يو بي آر" وكذلك مروحيات "كا-52 كي".
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