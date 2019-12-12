معين عبدالملك يستقبل رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن

الخميس 12 ديسمبر 2019

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في اليمن سبستيان ترايفز.



جرى خلال اللقاء بحضور وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، مناقشة جوانب التنسيق بين الحكومة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتخفيف تداعيات الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، واليات التعاون لتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في جميع إنحاء اليمن.

ونوه رئيس الوزراء بدور الأمم المتحدة ومكتب منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن، في إسناد الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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وشدد على ضرورة تطوير العمل الإنساني في اليمن، والانتقال الى مرحلة توفير مصادر الدخل وتمكين المجتمعات من الإنتاج، لافتا إلى ان ذلك لن يتأتى الا بالتخطيط المشترك وتوحيد الأولويات خلال المرحلة القادمة.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الحكومة وضعت أولويات لمرحلة التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص العمل والإنتاج، ومنفتحة للعمل مع الأمم المتحدة لاستيعاب هذه الأولويات ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام ٢٠٢٠.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء من رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى شرح عن مستوى الأداء خلال العام ٢٠١٩، حيث نوه بتعاون الحكومة وتسهيلاتها والذي أثمر في انجاز الكثير من المشاريع الإنسانية.

وأكد المسؤول الأممي، انه يتم العمل حاليا على خطة الاستجابة الإنسانية ٢٠٢٠ وهناك نقاشات واسعة مع القطاعات المختلفة في الحكومة، وضمن أهدافهم زيادة نشاط المنظمات الدولية في المناطق المحررة ورفع مستوى التمثيل.