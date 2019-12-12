"العلمانية" على طاولة الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال

اتفق طرفا التفاوض -الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز آدم الحلو- على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة العلمانية وتعريفها وإيداعها في طاولة التفاوض، الخميس.

وقال كبير الوسطاء توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان سلفاكير للشؤون الأمنية، في تصريحات عقب التفاوض بين الجانبين، إن "اللجنة المشتركة بين الطرفين ستقوم بدراسة العلمانية وتقديمها في طاولة المفاوضات"، واستبعد أن تكون عقبة أمام التفاوض.

من جانبه، قال عمار أمون رئيس لجنة التفاوض عن الحركة الشعبية شمال إن "العلمانية تُعَد مبدأ من مبادئ الحركة الشعبية"، منوها بأن "حق تقرير المصير يمثل موقفا تفاوضيا وهو حل لغياب العلمانية".

ودخل وفدا التفاوض الحكومي السوداني والحركة الشعبية - شمال، في مفاوضات مباشرة، الأربعاء، إيذانا بانطلاق مباحثات الجولة الثالثة في عاصمة جنوب السودان جوبا.

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ويتفاوض الطرفان بحضور ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد، وذلك لمناقشة القضايا الإنسانية وملف الترتيبات الأمنية في السودان.



وترأس وفد التفاوض الحكومي محمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي السوداني، وعمار أمون الأمين العام للحركة الشعبية - شمال "جناح عبدالعزيز آدم الحلو".





وكانت الحركة الشعبية السودانية - شمال قد طرحت العلمانية وفصل الدين عن الدولة والفيدرالية ضمن قضايا التفاوض، وطالبت بإدراجها باتفاقية الفترة الانتقالية الموقعة في أغسطس/آب الماضي، إلا أن الحكومة السودانية رفضت ذلك وطالبت بتوسيع دائرة المشاورات حول ذلك الأمر؛ ما أدى إلى عدم توقيع اتفاقية خارطة الطريق بين الجانبين.

ووقع الطرفان في ١٨ سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة قضايا التفاوض، التي تضمنت القضايا الإنسانية والسياسية والأمنية.

ومنذ أن توسطت دولة جنوب السودان بين المجلس العسكري السوداني آنذاك والحركات المسلحة السودانية فور سقوط نظام عمر البشير لم توقع الأطراف سوى وثيقتين وهي: إعلان جوبا لقضايا ما قبل التفاوض وخارطة طريق بين الحكومة والجبهة الثورية، ونتج عن ذلك تشكيل لجان فنية بين الأطراف لتنفيذ بنود الوثيقة الأولى.