البنتاغون يعلّق تدريب جميع العسكريّين السعوديّين على الأراضي الأمريكيّة

وكالات- قرّر البنتاغون تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على الأراضي الأمريكية لعسكريين سعوديين، وذلك بعد إقدام ضابط سعودي متدرّب على قتل ثلاثة عسكريين أمريكيين شبّان في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين، طالباً عدم نشر اسمه ، إنّ تدريب العسكريين السعوديين سيُستأنف حالما تنتهي عملية مراجعة الإجراءات الأمنية المتّبعة والتحقّق من سوابق كل العسكريين الأجانب الذين يتمّ تدريبهم حالياً في الولايات المتحدة.

بدروه قال مسؤول آخر في البنتاغون إنّ مراجعة الإجراءات التي أمر بها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست ينبغي أن تستغرق ما بين 5 و10 أيام.

وذكرت وكالة رويترز، أمس الثلاثاء 10 ديسمبر2019 ، أن السلطات الأمريكية أوقفت 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري بعد حادثة إطلاق النار في القاعدة الجوية البحرية في فلوريدا، الأسبوع الماضي.

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وكان الملازم بسلاح الجو السعودي محمد الشمراني أقدم على قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل بعد السيطرة عليه.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية “بدأ يوم الإثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتا عن العمليات توخيا للسلامة”.

وأضافت أن الوقف شمل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة، هي محطات بينساكولا ووايتينغ فيلد ومايبورت الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا.

وأظهرت صور الملحق العسكري السعودي، اللواء فواز الفواز، وموظفي السفارة السعودية وغيرهم من المسؤولين يصلون للقاء الطلاب السعوديين الذين بقوا في قاعدة بنساكولا التابعة للقاعدة حيث وقع إطلاق النار.