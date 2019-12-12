شكرا لقرائتكم العراق.. الحراك يضع شروطاً لرئيس الوزراء الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الحراك العراقي عن رفضه للأسماء المتداولة لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وحدد بيان باسم المعتصمين في ساحة التحرير شروطاً يجب أن تتوافر في رئيس الحكومة المؤقتة، ومنها استقلاليته عن أي حزب أو تيار وكل تدخل خارجي.

كما اشترط الحراك في رئيس الوزراء الجديد أن لا يكون مزدوج الجنسية، أو وزيراً أو برلمانياً أو محافظاً سابقاً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة. أيضا من الشروط التي حددها الحراك في بيانه أن يلتزم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ مطالب الثوار.

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يُذكر أن البرلمان العراقي أجّل أمس جلسة كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات.

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وكان البرلمان شكل لجنة دستورية ضمت 18 نائباً، قررت عددا من التعديلات على الدستور، من ضمنها اختيارُ نظام شبه رئاسي.

من احتجاجات العراق

من احتجاجات العراق

وميدانيا، تم أمس الأربعاء تشييعُ الناشط علي نجم عبدالله اللامي وسط المتظاهرين في ساحة التحرير التي غادرها أول أمس وتم قتلُه بالرصاص بعد ذلك مباشرة.

وباتت حملة الترهيب والتخويف ضد الناشطين في العراق تثير قلقاً كبيراً.

يأتي ذلك فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بسقوط صاروخي "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي قرب السياج الأمني دون وقوع أي خسائر.

وأفادت مصادرنا بن ذلك الهجوم، الذي يعتبر الثاني خلال 48 ساعة، استهدف القاعدة الأميركية في المطار.