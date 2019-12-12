مصادر الشرق الأوسط: آلية توقيف سلوم غير قانونية فذلك يتطلب إذنا من وزيرة الداخلية

لفتت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ تتابع قضية توقيف رئيسة هيئة إدارة السير ​هدى سلوم​، مع النائب العام التمييزي ​غسان عويدات​، وذلك بعدما كانت قد أعطت الإذن للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​ بالاستماع إلى سلوم كشاهد، فعمدت عون إلى توقيفها".

ووصفت المصادر، الآليّة بـ"غير القانونيّة، بحيث انّ توقيفها يتطلّب إذنًا من وزيرة الداخلية ومراجعة النائب العام التمييزي، وهو ما لم يحصل".