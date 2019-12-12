لفتت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن تتابع قضية توقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم، مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، وذلك بعدما كانت قد أعطت الإذن للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بالاستماع إلى سلوم كشاهد، فعمدت عون إلى توقيفها".
ووصفت المصادر، الآليّة بـ"غير القانونيّة، بحيث انّ توقيفها يتطلّب إذنًا من وزيرة الداخلية ومراجعة النائب العام التمييزي، وهو ما لم يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: آلية توقيف سلوم غير قانونية فذلك يتطلب إذنا من وزيرة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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