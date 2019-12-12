هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

الخميس 12 ديسمبر 2019

أعلن مصدر أمني عراقي، ليل الأربعاء، عن سقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات جراء القصف.



وقال النقيب جعفر الخالدي الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب: "سقطت صواريخ من نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، ليل الأربعاء، لم تسفر عن أي خسائر تذكر"، كاشفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها أطلقت من منطقة الرضوانية التي تقع جنوب المطار بأكثر من ١٦ كيلومترا.

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ويعتبر الهجوم هو الرابع من نوعه في العراق خلال أقل من أسبوع، إذ استهدفت في وقت سابق 3 هجمات صاروخية قواعد عسكرية تحتضن جميعها جنودا أمريكيين وآخرين من التحالف الدولي.

واستهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد في ٥ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتلاه هجوم ثان في اليوم نفسه على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

فيما استهدف هجوم ثالث مقر جهاز مكافحة الإرهاب، الواقع في محيط مطار بغداد الدولي، بتاريخ ٩ من الشهر الجاري، وأسفر عن إصابة ٥ جنود بجروح.