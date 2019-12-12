نوه ​السيد علي فضل الله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بموقف ​الحراك الشعبي​ الرافض لكل من يستظل به للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ما يرسخ معادلة ان مقاومة ​الفساد​ لا تنفصل عن مقاومة الاحتلال ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي فضل الله: مقاومة الفساد لا تنفصل عن مقاومة الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.