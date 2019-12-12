الطبش: إقرار قانون مكافحة الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطور إيجابي

لفتت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​رولا الطبش جارودي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "تقدما إيجابيا حققته اليوم ​اللجان النيابية المشتركة​ بإقرارها قانون "​مكافحة الفساد​ والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". واعتبرت ان "هذه الخطوة تبني الثقة بين الشعب ال​لبنان​ي وسلطته وتجسد ما التزم به لبنان عند توقيعه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتلاحق الفاسدين أينما وجدوا لاستعادة الحقوق والحد من الظلم الاجتماعي.أما إعتماد مبدأ الانتخاب بدل التعيين لتشكيل الهيئة فهو قمة الشفافية وهمزة وصل بين المواطنين و​السلطة​".

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