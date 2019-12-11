الحريري التقى المستشار الأعلى لشؤون الدفاع البريطاني

استقبل رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ في بيت الوسط المستشار الأعلى لشؤون الدفاع البريطاني الجنرال السير جون لوريمير على رأس وفد، وعرض معه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

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