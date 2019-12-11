عشرات آلاف التشيكيين تظاهروا في براغ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء

تظاهر عشرات آلاف التشيكيين في وسط براغ، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الشعبوي أندريه بابيش، المُتّهم بتورّطه في عمليّات فساد. والتظاهرة الّتي جرت في ساحة وينسيلاس التاريخية في براغ نظّمتها حركة "مليون لحظة للديمقراطية"، وهي حركة احتجاج بدأها طلاب سعيًا لإسقاط بابيش لعدم تصدّيه للفساد.

وكان قد أعاد المدّعون فتح قضية كانت قد أغلقت الأسبوع الماضي، تتّهم بابيش بالحصول عن طريق الاحتيال على أموال دعم من ​الاتحاد الأوروبي​، قبل أربع سنوات على انخراطه في السياسة. في حين ينفي بابيش أي مخالفة ويرفض الاستقالة.

ويقود بابيش ائتلاف أقلية، فقد تحالفت حركته "آنو" رسميًّا مع الاشتراكيّين الديمقراطيّين، معتمدًا على دعم نواب الحزب الشيوعي.