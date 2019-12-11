اليونان / إتفاق الحدود البحريّة بين ليبيا وتركيا باطل وسيء النيّة

وكالات - قال متحدث بإسم الحكومة اليونانية اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة إعتراضاتها على إتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية بإعتباره إنتهاكا للقانون الدولي.
وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق الذي أثار غضبها والذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.
وقال المتحدث ستيليوس بيتساس للصحفيين "جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة".
وأضاف "إنه ينتهك قانون (الأمم المتحدة) للبحار. المناطق البحرية لتركيا وليبيا لا تلتقي ولا توجد حدود بحرية بين الدولتين".
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