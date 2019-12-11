مجلس الأمن يبحث الأربعاء تهديدات بوينج يانج

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة علنية لمناقشة تهديدات كوريا الشمالية بعد إطلاقها مؤخرا تجارب صاروخية.

ووفق تصريحات لمسؤولين بالخارجية الأمريكية؛ فإن الجلسة تعقد بناء على طلب من الولايات المتحدة.

ويناقش المجلس الذي يبلغ عدد أعضائه 15 دولة تجارب بوينج يانج النووية والصاروخية بعد إطلاقها مؤخرا صواريخ اعتبرتها واشنطن خطوة "استفزازية".

وتأتي الجلسة في وقت يشهد توترا متزايدا بين واشنطن وبيونج يانج، بعد أن أمهل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة حتى نهاية العام لإبداء مرونة في المفاوضات حول برنامجيها النووي والصاروخي.

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والأحد الماضي، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونج يانج إجراء تجربة "مهمة جدا" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كتب ترامب على تويتر "كيم جونج أون ذكي جدا ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل كل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".





وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على عملية اختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو/حزيران العام الماضي، واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري، كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير/شباط الماضي.