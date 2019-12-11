أمير قطر لن يحضر القمّة الخليجيّة بالرياض

وكالات- أعلنت قطر اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، أنّ أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كلّف رئيس الوزراء بحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض نيابة عنه، في خطوة تضعف آمال التوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية خلال الاجتماع السنوي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "بتكليف من حضرة صاحب السمو (...) يترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر" في قمة الرياض الثلاثاء.