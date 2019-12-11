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شكرا لقرائتكم خبر عن القديمي : عدم تنفيذ إتفاق السويد يشكل دعماً للميليشيات والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي إن عدم تنفيذ اتفاق الحديدة يشكل دعماً لمليشيا الحوثي التي تستغل بقاء الوضع على ما هو عليه في تعزيز تموضعها واستغلال ميناءي الحديدة والصليف لتحقيق مكاسب مادية وتهريب السلاح.
وأضاف: شرحنا في لقاءات طوال اليومين الماضيين مع سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن خطورة التحركات الحوثية والتصعيد المستمر في الحديدة.
حذر وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي المجتمع الدولي من خطورة عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم في ظل مخططات حوثية إرهابية ترمي إلى استهداف الممرات الدولية.
ونقلت صحيفة عكاظ عن القديمي قوله، "أن تهديد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب محمد العاطفي الأحد الماضي بتنفيذ هجمات إرهابية ضد السفن في الممرات الدولية، وإعلان امتلاك أسلحة متطورة يعتزم قريباً الكشف عنها، بمثابة «صفعة» للمجتمع الدولي، خصوصا الأمم المتحدة، بأن هذه المليشيا لا يمكن أن تجنح للسلام والاستقرار وإنما لديها مخططات إرهابية، محذرا من أنها تستغل حرص الشرعية والدول الراعية للسلام لالتقاط الأنفاس والشروع في تنفيذ هجمات إرهابية واسعة.
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