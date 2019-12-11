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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي بذمار تعتقل 3 من قادتها لرفضهم تحشيد مقاتلين إلى الجبهات والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للمليشيات الحوثية، قيادات بارزة رفضت تحشيد مقاتلين إلى جبهات القتال وأودعتهم في سجونها السرية بمديرية آنس غرب محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر مطلعة أن جهاز الأمن الوقائي للحوثيين نفذ حملة اعتقالات واسعة لقيادات حوثية رفضت تجنيد وتحشيد مقاتلين للمشاركة في جبهات القتال المفتوحة.
وأوضحت المصادر أن الأمن الوقائي نقل القيادات المعتقلة إلى أحد السجون السرية التابعة لها بمديرية آنس، فيما نقلت بعضهم إلى سجونها بالعاصمة صنعاء.
وفي المديرية ذاتها، فقد أفادت مصادر محلية بمديرية آنس، أن المديرية استقبلت خلال الأيام الماضية جثث 9 من عناصر المليشيا بينهم 4 قيادات ميدانية بارزة.
وشيعت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية جثامين 14 قتيلاً من عناصرها في عدد من مديريات جبل الشرق ومغرب عنس والحدا ومدينة ذمار، من ضمنهم قيادي بارز
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