استهجنت اوساط متابعة عبر "​الخليج 365​" كلام وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​مي شدياق​ عن عدم حصول اي سلام بينها وبين رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ على متن الطائرة التي صودف انها اقلتهما الى روما الاسبوع الماضي"، كاشفةً عن "انهما تصافحا في الطائرة على عكس ما قالته شدياق".

اما عن رفض فريق باسيل وجودها في صالون الشرف في روما، استغربت الاوساط "كلام شدياق، ذلك انها دخلت الى الصالون ثم غادرت عند وصول السيارة التي اقلتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر استهجنت عبر "النشرة" كلام شدياق عن عدم حصول سلام مع باسيل على متن طائرة روما: تصافحا على عكس ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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