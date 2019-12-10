الليتسو تعلن توقيف العلاقة بالبوليساريو وتقرر فتح سفارة بالرباط

في انتصار جديد لقضية الوحدة الترابية للمملكة، انضافت مساء اليوم الثلاثاء، مملكة ليتسو إلى لائحة الدول التي سحبت اعترافها بالبوليساريو، مقررة فتح صفحة جديدة في العلاقات مع المغرب.

وجاء ذلك عقب لقاء جمع ناصر بوريطة، وزير الخارجية الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع نظيره في حكومة ليتسو لوسيغو كالايل ماكغوتي.

وجاء في بلاغ لوزارة اللشؤون الخارجية لليتسو، أن هذه المملكة الجنوب إفريقية قد قررت تعليق جميع القرارات والتصريحات السابقة المتعلقة بالصحراء وبـ”الجمهورية الصحراوية ” الوهمية.

وأكد البلاغ أن كل تصريح أو وثيقة مختلفين قبل أو بعد هذا الموقف الرسمي يعد لاغيا، مشيرة غلى أنها ستبلغ مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية والمنظمات الإقليمية والدولية بهذا الموقف.

وأعلنت الوزارة أن المغرب وليتسو قد اتفقا على فتح سفارتيهما مستقبلا لتعزيز علاقاتهما الثنائية.