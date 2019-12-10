وفاة معتقل بسجن العرجات 2..شنق نفسه بالمرحاض

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أحد نزلاء مؤسساتها السجنية قد لقي حتفه بعد محاولته الإنتحار داخل غرفته.

وكشفت المندوبية في بلاغ صحفي صادر عن إدارة السجن المحلي العرجات 2 أن السجين المسمى قدي حياته (س.ع) المعتقل احتياطيا بهذه المؤسسة بمحاولة القتل العمد، قد توفي بمستشفى مولاي عبد الله بسلا.

وأشارت إلى أن السجن كان قد نقل إلى المستشفى المذكور إثر إقدامه على محاولة الإنتحار داخل غرفته مستغلا خروج باقي السجناء إلى الفسحة، وذلك عبر لف منشفة حول عنقه وربطها إلى نافذة المرحاض.

وأضافت بان السجين المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي وأنه كان ذا ميولات انتحارية، مشيرة إلى أن ذلك قد دفع إدارة المؤسسة السجنية إلى وضعه تحت المراقبة الطبية، وكذا إخراجه بتاريخ 9 نونبر الماضي للإستشفاء بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، موضحة أنه قد مكث به إلى غاية 22 نونبر الماضي.

وأشارت المؤسسة غلى أنها قد أبلغت النيابة العامة المختصة وكذا أسرة الشخص المني بالأمر، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للسجون.