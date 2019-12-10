“ماركا” الإسبانية : باريس سان جيرمان يطرح نيمار في “الميركاتو” الصيفي القادم

يتجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى طرح لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا للبيع في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن بطل فرنسا سيحتفظ بنيمار إلى نهاية الموسم الجاري، على أن يطرحه للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن النجم البرازيلي كان قريبا من العودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، الصيف الفارط، غير أن إدارة باريس سان جيرمان رفضت التخلي عن اللاعب، نظرا للعرض الضعيف المقدم من طرف البارصا.

وأشارت “ماركا”، أن الفريق الفرنسي ينتظر حصول نيمار على عروض جديدة لتسهيل مهمة رحيله، خاصة وأن إدارة النادي قررت تقليل طلباتها المالية من 300 مليون أورو إلى 180 مليونا فقط.