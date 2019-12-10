البيرة: إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطينيان بجروح، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها الطبية تعاملت ميدانيًا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش في مدينة البيرة.
ووفقًا لما نقله شهود عيان، أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام المدينة على قوات الاحتلال، ومصادرتها تسجيلات كاميرات عدد من المحال التجارية.
وذكر الشهود، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود.
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