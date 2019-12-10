شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 ألف يمني برصاص الحوثي.. ومطالب بالتحقيق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (رصد)، المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لحماية المدنيين جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة وردع مرتكبيها، مؤكداً في حصيلة جديدة مقتل أكثر 15420 مدنياً وإصابة 22.916 آخرين منذ الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضح التحالف في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، أن المدنيين في اليمن وللعام الخامس على التوالي يعيشون أوضاعا مأساوية جراء الحرب الدائرة نتيجة انقلاب الحوثي على الدولة، واصفاً ما تمارسه المليشيا بالانتهاكات الصارخة لقانون حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن 4272 مدنياً لا يزالون مختطفين إضافة إلى تجنيد 6352 طفلاً، لافتاً إلى أن الألغام التي زرعتها المليشيا في عدد من المحافظات تسببت بمقتل نحو 1300 مدني.
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