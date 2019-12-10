مياه بيروت وجبل لبنان: قطع المياه عن اعالي كسروان بسبب عطل طارىء

أعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​"، في بيان، انها "ستضطر الى قطع ​المياه​ عن مناطق اعالي ​كسروان​ بسبب عطل طارىء على خط الجر الرئيسي من ​سد شبروح​، بحيث ستتأثر عملية التوزيع بدءا من منطقة ​عينطورة​ وصولا الى ​حراجل​، وذلك ابتداء من صباح يوم الاربعاء بتاريخ 11/12/2019 لمدة 12 ساعة، على ان تعاود توزيع المياه تدريجيا ابتداء من مساء يوم الاربعاء. يرجى من المشتركين اخذ العلم واتخاذ الاحتياطات اللازمة".



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