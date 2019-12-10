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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمطار الرياض تمتد إلى الدمام الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 تشر نشطاء سعوديين اليوم، الثلاثاء، مقاطع فيديو لأمطار على مدينة الدمام بـ المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي المعقودة الأن بالعاصمة الرياض.

Advertisements وتصدر هشتاج #الدمام_الان تويتر السعودية بسبب هطول الأمطار الغزيزة، ونشر سعوديون مقاطع فيديو للأمطار التى أغرقت الشوارع. وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد السعوديةفي تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة),كما توقعت تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

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