بدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوافد إلى الرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
فقد وصل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد. وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الّذي رحّب به وبمرافقيه في السعودية.
كما وصل رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على رأس وفد. والتقاه الملك سلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية التقى رئيس وزراء قطر الذي وصل إلى الرياض لحضور القمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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