شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مباحثاتى مع رئيس جنوب أفريقيا مثمرة..وسنرتقى بالعلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا والوفد المرافق له فى زيارته الثنائية الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.

وفي كلمة له في ختام المباحثات الثنائية بين الرئيسين، بقصر الاتحادية القوم، عبر الرئيس السيسى عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، مضيفاً:"حيث تشرفنا باستضافة الزعيم الجنوب أفريقي العظيم نيلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الآن".

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه مع نظيره الجنوب أفريقي اليوم مباحثات ثنائية معمقة ومثمرة تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتوافقنا على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية. وأضاف الرئيس السيسي انه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام القادم.

و على صعيد الأوضاع الإقليمية ، قال الرئيس السيسى، إنه استمع إلى رؤية الرئيس رامافوزا حول ابرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية وتوافقنا على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد في العام المقبل.

وتابع الرئيس:"الجانبان اتفقا على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية وبما يتسق مع السياق الواقعي والعملى لدول قارتنا. كما أكدنا حرصنا على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ...كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية".

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ولفت الرئيس السيسي إلى ما اتسم به اللقاء من تفاعل إيجابي وصريح حيث استعمت لوجهة نظر أخي الرئيس رامافوزا لمختلف المسائل الثنائية والقضايا الإقليمية. وأعرب الرئيس السيسي عن سعادته باللقاء وعن تطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من امطار وفيضانات والتي أثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا.

كما عبر الرئيس السيسى عن تهنئته لجنوب أفريقيا بمناسبة فوزها للمرة الثالثة ببطولة العالم للرجبي، وهنأ الرئيس السيسي نظيره الجنوب أفريقي بعيد ميلاده.