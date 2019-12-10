شكرا لقرائتكم خبر عن شباب النواب تطالب وزارة الشباب موافاتها بالبرنامج الزمنى لتطوير الاستادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق السيد وكيل اللجنة، بإلزام وزارة الشباب والرياضة بموافاتها بخطاب رسمي بالخطة والبرنامج الزمني والتقييم الشامل لعملية تحديث وتطوير كافة الاستادات علي مستوي الجمهورية.

كما وجهت اللجنة بوضع ضوابط اجتماعية لعملية الاستثمار في تلك الاستادات، وأن يكون تكلفة التطوير والتحديث علي أبعد مدة زمنية، كما أوصت اللجنة بناء علي اقتراح تقدم به النائب محمود حسين وكيل اللجنة بأن توافي الوزارة، أمانة اللجنة نسخة من البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وشركة الاستادات ونسخة من التعاقدات.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لطلب احاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة بشأن التأخير في الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث لاستاد طنطا الرياضي وكذلك عدد من طلبات الاحاطة المشابهة المقدمة من بعض النواب.

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من جانبه، أكد عصام أبو زيد مدير عام الشئون التجارية بوزارة والشباب والرياضة، أن خطة وزارة الشباب والرياضة تتضمن أن يكون بكل محافظة من محافظات الجمهورية استاد دولي يستقبل المباريات الدولية وجميع الفعاليات الكبيرة.