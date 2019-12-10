شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب توافق على إنشاء اتحاد لخبراء التقييم العقارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى.
وحسبما وافقت لجنة الإسكان، يعتبر الاتحاد هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصة ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبري أو العاصمة الإدارية، ويجوز أن ينشأ فروعاً له داخل جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون خبير التقييم العقارى، بأنه كل شخص طبيعي لدية شهادة قيد يخضع للمتطلبات التنظيمية والرقابية للهية يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتبارى وعلي مسئوليته المهنة وفق أحكام القانون.
ووفقا لما انتهت اللجنة، لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل بالتقارير ولا يجوز الاستناد إلي هذه التقارير أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا بعد التصديق عليها من الاتحاد، وتتحمل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية طالبة التقييم قيمة التصديق المستحقة عليها، بحد أقصي (سيتم تحديدة لاحقاً)، وذلك في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر إسكان النواب توافق على إنشاء اتحاد لخبراء التقييم العقارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.