شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على اتفاقية التعليم الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019.

وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقيات للدستور أو القانون وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الآساسى _مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الآمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فيما يلى :

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_تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى.

ووفقا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3بند 3_1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولار أمريكى ويحل محلها عبارة 92 مليونا و110 آلاف و890 دولار أمريكى.

ويدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه، وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.