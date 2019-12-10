رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي: سلوك ترامب يشكل تهديدا للولايات المتحدة

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في ​مجلس النواب الأميركي​ جيرولد نادلر ان "سلوك الرئيس ​دونالد ترامب​ يشكل تهديدا للولايات المتحدة ويستوجب بوضوح المضي قدما في إجراءات مساءلته"، مشيرا الى ان "ترامب عرض ​الانتخابات​ الأميركية والنظام الديمقراطي لمخاطر"، مؤكدا أن لجنته سوف تمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى عزل الرئيس.

ووصف نادلر ضغط ترامب على ​أوكرانيا​ للتحقيق في قضية تتعلق بخصمه السياسي ​جو بايدن​ بأنه "واضح ويشكل خطرا على ​الأمن​ الوطني والانتخابات المقبلة".