رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي: سلوك ترامب يشكل تهديدا للولايات المتحدة

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيرولد نادلر ان "سلوك الرئيس دونالد ترامب يشكل تهديدا للولايات المتحدة ويستوجب بوضوح المضي قدما في إجراءات مساءلته"، مشيرا الى ان "ترامب عرض الانتخابات الأميركية والنظام الديمقراطي لمخاطر"، مؤكدا أن لجنته سوف تمضي قدما في إجراءاتها الرامية إلى عزل الرئيس.
ووصف نادلر ضغط ترامب على أوكرانيا للتحقيق في قضية تتعلق بخصمه السياسي جو بايدن بأنه "واضح ويشكل خطرا على الأمن الوطني والانتخابات المقبلة".
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