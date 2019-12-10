ابي رميا: عشنا اسبوعا من المناورات المصحوبة بأخبار ملفقة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون ابي رميا​، اننا "نعيش منذ ٣٠ سنة حالة اهتراء وفساد في الدولة، وهناك تعاطي غير مسؤول مع ابسط حقوق اللبنانيين، والحكومات المتعاقبة تتحمل بشكل اساسي مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم"، موضحاً ان "المناكفات السياسية والمزايدات الشعبوية عرقلت تنفيذ المشاريع وعلى رأسها ​خطة الكهرباء​ ولقد قالها رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وسواه بالفم الملآن".

وفي ​مقابلة​ تلفزيونية، اشار ابي رميا الى ان "الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي يفرض على الحكومة المستقيلة المباشرة ب​تصريف الأعمال​، وفي ظل غياب الحكومة المستقيلة يلعب ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ هذا الدور وهو يعقد يوميا اجتماعات مكوكية مع الجميع لاجتراح الحلول تنقذ الوضع الدقيق وتخفف من وطأة الازمة"، معتبراً انه "من الواضح ان الحريري هو المرشح الوحيد ولا احد غيره ل​رئاسة الحكومة​، وهذا ما بدا جليا بكلام ​دار الفتوى​ امس"، مشدداً على اننا "عشنا اسبوعا من المناورات المصحوبة بأخبار ملفقة وافضت إلى عزوف المرشح ​سمير الخطيب​ عن تولي رئاسة الحكومة".