شكرا لقرائتكم خبر عن كل حاجة وعكسها.. قطر تسعى للتصالح مع العرب والجزيرة تواصل الهجوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن قطر تسعى للتصالح مع الدول العربية، ولكن فى نفس اللحظة تواصل قناة الجزيرة القطرية الهجوم على عدد من الدول العربية التى يسعى نظام تميم التصالح معها، وهذا يؤكد عدم الجدية فى اتخاذ القرار، ولكن الهدف الحفاظ على مصالحها فقط.

وأوضح أبو العلا لــ"الخليج 365"، أن نظام تميم يواصل عداءه للدول العربية، متسائلا عن العلاقة التى تجمعه مع العناصر الإرهابية التى كشفتها العديد من التقارير والأدلة؟، ولماذا يسعى إلى شق الصف العربى ويقوم بإرسال أكاذيب مضللة لشعبه من أجل كراهيتهم أشقائهم العرب والتخلى مثلهم عن عروبتهم، والدور المشبوه الذى يقوم به.

وأشار أبو العلا، إلى أن نظام تميم جعل مصالحه المعادية للمنطقة العربية، أولوية قصوى له، تأتى على حساب أى شئ آخر حتى وأن كانت عروبته، وخير دليل دعوته للتصالح ومواصلة القناة الهجوم عليها والإساءة وتشويه الأنظمة الحاكمة بها.

وأكد أبو العلا، أن تميم هو الداعم الرئيسى للإرهاب فى المنطقة العربية، وكل همه شق الصف العربى، ونشر العنف والإرهاب والتطرف بين شعوب المنطقة، من أجل إرضاء بعض داعمى الإرهاب فى المنطقة، وتنفيذ أجندة ومخططات أجنبية تهدف لتقسيم الدول العربية.