أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المفاوضات خلال قمة "رباعية نورماندي" في باريس اليوم، كانت ناجحة للغاية، وسيتم نشر بيان بهذا الصدد قريباً.
واوضحت المتحدثة الصحفية باسم الرئيس الأوكراني، يوليا مندل للصحفيين: "بغض النظر عن التقارير الإعلامية التي صدرت اليوم، نحن ندرك أنه تم دمج الكثير من المعلومات... في الحقيقة، كانت المفاوضات ناجحة للغاية... تم تقديم الموقف الأوكراني بقوة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأوكراني: قمة "رباعية نورماندي" ناجحة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.