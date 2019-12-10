الرئيس الأوكراني: قمة "رباعية نورماندي" ناجحة للغاية

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أن المفاوضات خلال قمة "رباعية نورماندي" في ​باريس​ اليوم، كانت ناجحة للغاية، وسيتم نشر بيان بهذا الصدد قريباً.

واوضحت المتحدثة الصحفية باسم الرئيس الأوكراني، يوليا مندل للصحفيين: "بغض النظر عن التقارير الإعلامية التي صدرت اليوم، نحن ندرك أنه تم دمج الكثير من المعلومات... في الحقيقة، كانت المفاوضات ناجحة للغاية... تم تقديم الموقف الأوكراني بقوة".