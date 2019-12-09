- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/12/9 11:13 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني خلال جلسة المباحثات - أ.ف.ب
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدون مصافحة في أول لقاء بينهما، خلال قمة في باريس تهدف لدعم جهود استعادة السلام في شرق أوكرانيا.
ويجري الزعيمان محادثات بمشاركة زعيمي فرنسا وألمانيا في إطار جهود متجددة لإنهاء صراع أودى بحياة ما يزيد على 13 ألف شخص منذ عام 2014.
وبعد سلسلة من اللقاءات الثنائية في قصر الإليزيه، دخل بوتين وزيلينسكي إلى غرفة مخصصة لاجتماع الزعماء الأربعة والتقت أعينهما بشكل عابر دون أن يتبادلان الابتسام، كما أنهما لم يتصافحا أمام الكاميرات.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "الموضوع الرئيسي هو مسألة بناء الثقة، حتى يتسنى لنا التحرك صوب هدف استعادة سيادة أوكرانيا".
ويشعر كثير من الأوكرانيين بالقلق من الاتفاق مع روسيا إذ يرون بوتين معتديا يسعى لاستعادة نفوذ الكرملين على بلدهم، أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن كييف تريد إبرام اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في إقليم دونباس وتبادل كامل للسجناء وإطار زمني لانسحاب كل القوات المسلحة غير القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر بدون مصافحة.. بوتين وزيلينسكي على طاولة المباحثات لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.