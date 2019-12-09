بدون مصافحة.. بوتين وزيلينسكي على طاولة المباحثات لأول مرة

الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني خلال جلسة المباحثات - أ.ف.ب

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدون مصافحة في أول لقاء بينهما، خلال قمة في باريس تهدف لدعم جهود استعادة السلام في شرق أوكرانيا.



ويجري الزعيمان محادثات بمشاركة زعيمي فرنسا وألمانيا في إطار جهود متجددة لإنهاء صراع أودى بحياة ما يزيد على 13 ألف شخص منذ عام 2014.

وبعد سلسلة من اللقاءات الثنائية في قصر الإليزيه، دخل بوتين وزيلينسكي إلى غرفة مخصصة لاجتماع الزعماء الأربعة والتقت أعينهما بشكل عابر دون أن يتبادلان الابتسام، كما أنهما لم يتصافحا أمام الكاميرات.

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وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "الموضوع الرئيسي هو مسألة بناء الثقة، حتى يتسنى لنا التحرك صوب هدف استعادة سيادة أوكرانيا".





ويشعر كثير من الأوكرانيين بالقلق من الاتفاق مع روسيا إذ يرون بوتين معتديا يسعى لاستعادة نفوذ الكرملين على بلدهم، أحد جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن كييف تريد إبرام اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في إقليم دونباس وتبادل كامل للسجناء وإطار زمني لانسحاب كل القوات المسلحة غير القانونية من المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من موسكو.